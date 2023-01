Éoliennes dans le Condroz namurois : “notre région a assez donné”

Initialement, l’implantation d’éoliennes devait suivre la E411. “Mais on est finalement dans quelque chose de perpendiculaire à cet axe. ” Au point que le principe de covisibilité n’est aujourd’hui plus respecté. “Selon un décret, on ne peut pas voir les éoliennes d’un parc depuis un autre parc. Sauf qu’ici, on les voit de partout puisque d’extension en extension, on arrive à un parc géant quasiment complet. Ces cinq éoliennes de Salazine sont le chaînon manquant de ce parc éolien géant. ”

Le groupe d’opposants estime que le Condroz namurois a déjà fait sa part du travail en matière d’énergie éolienne. La région en compte déjà une cinquantaine sur son territoire. “Avec tous les projets qui sont en cours, on pourrait bientôt en avoir 80”, poursuit Manuel van Eyll.

La région compte déjà des dizaines d'éoliennes sur son territoire, comme le montre cette carte. ©D.R

En plus de ces cinq machines à Salazine, notre interlocuteur évoque un projet de quatre éoliennes, à Sovet, actuellement devant le Conseil d’État et la construction actuelle de deux autres tours, à Assesse. “Leur pied fait 180m de haut. Il faut ensuite y ajouter les pales. Cela représente un immeuble de 60 étages. Elles seront visibles à 15km à la ronde. Je sais par ailleurs que d’autres propriétaires terriens ont déjà des accords avec des promoteurs. C’est le Far West. La région a déjà assez donné.”

Le collectif “Stop éoliennes Spontin” est déterminé. Il sera désormais attentif à chaque projet éolien qui sera déposé.