On reprochait à l’exploitant forestier et à sa sprl d’avoir incinéré des rémanences de bois scolyttés en zone habitable. Le substitut Herbay réclamait 24.000 euros d’amende contre le gérant et contre sa société et expliquait : “Il a littéralement mis le feu à une prairie, les pompiers ont été appelés et quand ils sont arrivés, aucun représentant de l’entreprise n’était présent alors que le feu brûlait.” Des faits qui auraient eu lieu à 3 reprises en 2019, notamment à Yvoir et Profondeville. “Les faits ont été commis en zone habitable, où le code forestier ne s’applique pas. Ces déchets nécessitent un permis d’environnement pour pouvoir être incinérés. Le prévenu a des antécédents en la matière et ne s’amende pas, il prétend avoir raison dans son interprétation de la loi et persiste.”

Michel déclarait : “Il faut nous laisser faire notre métier. Ces feux sont allumés pour limiter la propagation du scolyte, nous ne brûlons que ce qui est nuisible et n’abandonnons pas de déchets. Le code rural permet de procéder de la sorte.”

Me Debry plaidait l’irrecevabilité des poursuites. “Les réglementations se superposent et sont parfois peu lisibles. Dans ce cas, le décret wallon relatif à la gestion des déchets ne peut pas s’appliquer, au vu de la nature de ce qui est brûlé. Le règlement général de police, communal, ne concerne que les déchets ménagers. Les bases légales constitutives de la prévention de gestion non conforme de déchets ne s’appliquent pas dans ce cas.” Des arguments également évoqués par Me Donceel, mandataire ad hoc de la sprl.

Ce lundi, les poursuites ont été déclarées irrecevables dans un des dossiers concernant l’exploitant, alors que la décision du fonctionnaire sanctionnateur a été annulée dans un autre.