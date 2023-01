Ciney : les co-accueils menacés de fermeture resteront ouverts

Depuis la semaine dernière, deux co-accueils de la commune de Ciney, à savoir ceux du Square Bertrand et Les Marmousets, gérés par l’ASBL “Les Arsouilles” étaient menacés de fermeture. Les responsables cherchaient nouveaux locaux afin de “reloger” les 36 enfants qui y sont accueillis chaque semaine, et ce, dès le mois de juillet prochain (Ndlr : a résiliation en question devait prendre effet le 31 janvier mais elle était assortie d’un préavis de six mois.) L’inquiétude était logiquement grande au sein des familles concernées.