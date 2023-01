Zone de police Haute-Meuse : 2 vols de véhicules “keyless”

La zone indique : “Actuellement, les véhicules concernés sont de marque Toyota, modèles CHR ou RAV4. Selon nos informations, les voleurs se placent près de votre habitation et captent le signal émis par votre clé. Ils peuvent alors le copier et l’amplifier pour ouvrir et démarrer votre véhicule.”

La police vous recommande, surtout si votre véhicule est équipé de ce type de système de placer votre véhicule dans un garage ou dans un espace clôturé si vous en disposez, de ranger vos clés (dont les doubles) dans des boîtes métalliques pour bloquer le signal. A défaut, de les ranger loin des portes et fenêtres et surtout loin de l’entrée principale. Mais aussi de faire usage d’un système mécanique tel qu’une canne antivol.

En outre les vérifications habituelles restent fortement recommandées : “Vérifiez manuellement que votre véhicule est bien verrouillé. La ceinture bloquée dans la portière peut empêcher sa fermeture automatique ou à distance, stationnez vous si possible dans une zone éclairée et fréquentée, protégez votre habitation par de l’éclairage à détection de mouvement”.