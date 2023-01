Les faits ont eu lieu la nuit du 13 au 14 février 2022. Le prévenu, polytoxicomane, soutirait de l'argent à sa mère depuis plusieurs mois. Celle-ci ayant exprimé un refus ce jour-là, il l'a frappée et lui a crevé un œil avec son pouce, avant de la laisser pour morte dans le couloir de son habitation. Il a ensuite consommé plusieurs bières sur le Ravel avant de se rendre à nouveau auprès de sa mère, toujours inconsciente, 12 heures plus tard. Il a alors appelé les secours et a refusé de prodiguer les premiers soins, déclarant qu'elle avait été agressée par une personne inconnue. Il a finalement reconnu "avoir porté 2 coups de poing" à la victime.

Le substitut Seminara, évoquant le calvaire de la victime, qui a dû subir une reconstruction du visage, réclamait une peine de 10 ans de prison. Me Closson, évoquant les addictions de son client, plaidait une peine assortie d'un sursis probatoire.