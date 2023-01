Beauraing : une permanence "écrivain public" dès le 3 février

À l’initiative de la Régionale Présence et Action Culturelles (PAC) de Dinant-Philippeville, une “permanence écrivain public” sera proposée aux citoyens dès le 3 février, au Pôle beaurainois. Ce service gratuit, confidentiel et ouvert à tous, se veut un accompagnement à la compréhension et à la rédaction d’écrits de toute nature.