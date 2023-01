Des morceaux de porcelaine incrustés dans le visage à la suite d'une altercation à Rochefort

Le 3 août 2022, un Rochefortois d’une petite cinquantaine d’années s’en est pris à une dame qui venait récupérer des effets personnels, chez son voisin, alors en prison. Il évoque la légitime défense, voire la provocation. Elle, dit avoir été agressée. “Nous avons eu un échange verbal. Puis, elle s’est avancée vers moi et a voulu me frapper avec son casque. Je me trouvais sur mon parking. J’ai reculé de quelques mètres tout en esquivant ses coups. Mais je me suis à un moment retrouvé coincé contre le mur. J’ai été contraint de lui faire un balayage”, explique le prévenu.