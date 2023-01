Vallée de la Molignée: bout du tunnel pour le RAVeL?

Pour cause d’éboulement, une portion du RAVeL Molignée est fermée depuis début octobre. A quand des travaux ? Dans les délais les plus raisonnables, dixit le ministre responsable. D’ici le printemps ?

Au début du mois d’octobre dernier, soit il y a trois mois et demi, de grosses pierres s’écroulaient à l’entrée de l’un des tunnels de l’ancienne ligne de chemin de fer 150, sur laquelle a été créé le RAVeL Molignée, tandis que les rails servent, entre Warnant et Maredsous, aux Draisines de la Molignée, une attraction très populaire et d’une importance capitale pour le tourisme dans la région. L’incident s’est produit sur le territoire communal d’Onhaye, entre Warnant et Falaën. Depuis lors, la voie lente est interdite à toute circulation,...