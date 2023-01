Une école de musique dans l'ancien hall de la gare d'Haversin

La deuxième antenne de l’école de musique Music Factory ouvrira en septembre dans l’ancien hall de gare et proposera des cours individuels.

Le centre du village d’Haversin s’apprête à vivre un grand renouveau. Thomas et Guillaume Vermeire, fondateurs de l’école de musique Music Factory, ouvriront en septembre leur seconde antenne dans l’ancienne gare. La première, la principale, se trouve dans l’ancienne demeure familiale à Sart-Bernard et a ouvert ses portes il y a cinq ans. "On commençait à refuser beaucoup de demandes", explique Guillaume....