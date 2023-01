Vers la création d’un Groupe d’Action Locale pour les communes de Anhée, Dinant, Hastière, Houyet, Onhaye et Yvoir

Les Communes de Anhée, Dinant, Hastière, Houyet, Onhaye et Yvoir préparent avec des acteurs locaux, en collaboration avec la Fondation Cyrys et le BEP, un dossier de candidature pour constituer un nouveau GAL (Groupe d’Action Locale) dans le cadre des fonds LEADER. LEADER (Liaison Entre Actions de Développement de l’Economie Rurale) est une mesure européenne qui vise à encourager le développement et l’attractivité des zones rurales avec un budget maximum par GAL de 1.785.000€.