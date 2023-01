Accident de travail à Philippeville : suspendu par la jambe, coincée dans une machine, il appelle lui-même les secours

Les avocats de l’administrateur délégué de la société et de la SPRL, prévenus, notamment pour coups et blessures involontaires, contestent leur responsabilité. Ils rappellent que la société avait recours à un service de prévention externe et estiment que, dans le cadre de cet accident, ce dernier n’a pas fait son travail correctement. Outre l’absence de ce protagoniste du dossier, les deux avocats regrettent également l’absence devant le tribunal du concepteur de la machine, qui a adapté une centrale à béton aux besoins de la société. Celle-ci ainsi modifiée s’était pourtant vue délivrer le certificat CE.

Suite à l’accident, le contrôle du bien-être au travail s’est rendu sur les lieux. Il est apparu qu’une montagne de déchets d’aliments jonchait le sol et que c’est en grimpant sur celle-ci que le travailleur avait pu monter sur le convoyeur. Le bouton d’arrêt de secours était par ailleurs inaccessible au moment du contrôle. L’utilisation de la machine a été interdite pendant près d’un an, le temps que ce bouton soit déplacé et que des barrières de sécurité soient installées à des endroits stratégiques.

L’auditeur du travail estime que la réalisation d’une analyse des risques était bien du ressort de l’employeur. 40.000 euros d’amende sont requis à charge de la société, alors que 8000 euros d’amende sont réclamés à l’administrateur délégué, contre qui une peine de 6 mois de prison avec sursis est aussi requise. L'auditeur ajoute : “Outre ces problèmes liés au dossier, une grande insalubrité a été constatée sur place : l’échelle menant au réservoir était cassée, le bâtiment était sale et délabré, l’installation électrique n’était pas conforme, des vitres étaient cassées, du lierre poussait à l’intérieur du bâtiment, en proie à l’humidité.”

L’avocat de la société plaide l’erreur invincible et réclame l’acquittement de son client. Pour le conseil de l’administrateur délégué, qui plaide aussi l’acquittement, celui-ci n’a pas de responsabilité morale dans l’accident. Jugement le 22 février