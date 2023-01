L’abbaye de Maredsous dispose désormais de sa propre (micro) brasserie

L’abbaye de Maredsous est célèbre pour ses fromages et ses bières. Si certains fromages sont encore affinés non loin de l’abbaye, les bières n’y ont jamais été produites. Jusqu’à aujourd’hui. Le groupe Duvel Moortgat qui brasse à grande échelle la trilogie de Maredsous dans ses installations de Puurs (province d’Anvers), inaugure mercredi une microbrasserie in situ, à Anhée au sud de Namur. La première bière Maredsous a vu le jour en 1947 dans l’idée de permettre aux visiteurs du récent centre d’accueil de se désaltérer. Mais les moines n’ont jamais brassé sur place et ont rapidement sous-traité la production en partenariat avec une brasserie hennuyère aujourd’hui disparue. Duvel a repris le flambeau dans les années '60 et ne semble pas près de lâcher l’affaire. “La construction de la microbrasserie s’inscrit parfaitement dans le cadre du renouvellement de notre partenariat avec l’abbaye pour les 20 prochaines années”, explique le CEO de Duvel, Michel Moortgat, cité dans un communiqué.