Anseremme: les bateaux électriques de Nicolas Pitance saccagés

Le sinistre est colossal. "J’ai contacté mon fournisseur qui est à Nantes. Il viendra sur place la semaine prochaine pour évaluer les dégâts de manière précise. Mais je lui ai envoyé des photos et il m’a prévenu que les coques des bateaux semblaient fort endommagées et que l’on n’obtiendrait plus l’homologation nécessaire pour la navigation", précise Nicolas Pitance, le ton grave au lendemain de la découverte. Si le scénario du pire se confirme, cela équivaudrait à redémarrer son activité nautique de zéro. Dix-neuf embarcations ont été touchées. Chacune coûte environ 20 000 € à l’unité. "Et il n’y a pas d’assurance pour ce type d’exploitation, regrette Nicolas Pitance. Je devrai prendre tout à ma charge dans un premier temps."

L’entrepreneur dinantais espère donc que les enquêteurs feront rapidement la lumière sur ce qui apparaît clairement être un acte volontaire. Pour la victime de ce saccage, il ne fait aucun doute que l’auteur des dégradations n’est autre que son frère Olivier, connu pour exploiter les célèbres kayaks de Dinant. "Il y a des éléments tangibles contre lui", assure-t-il sans vouloir entrer dans les détails. Il a déposé une plainte pour dégradation et harcèlement à l’encontre de son aîné.

Un conflit familial et un post désespéré

Depuis de nombreuses années, les relations sont particulièrement houleuses dans la famille. Entre les deux frères mais aussi avec le paternel Michel. Le conflit qui oppose Olivier Pitance et ce dernier a d’ailleurs fait l’objet de plusieurs procédures devant le tribunal de commerce. Deux décisions ont été prononcées mardi, soit la veille des faits de vandalisme commis à Anseremme. Toutes en défaveur de l’exploitant des kayaks sur la Lesse. Dans la foulée, Olivier Pitance s’est fendu d’un message publié sur sa page Facebook. Un post qui laissait deviner le désespoir dans lequel se trouvait l’intéressé et qui a ému nombre de ses proches. Contacté ce jeudi, Olivier Pitance préfère s’abstenir de commentaire à ce stade. Il précise cependant «ne rien à voir là-dedans. Je collabore à l’enquête. Mon frère cherche juste à me salir».