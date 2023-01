Gedinne : 850g de cannabis et 150g de shit vendus en six mois

Près de quatre ans plus tard, tous deux doivent répondre de ce trafic de stupéfiants devant le tribunal correctionnel de Dinant. “On était en colocation dans un appartement mais malgré cela, c’était compliqué financièrement”, explique un des prévenus. Il venait de se faire mettre dehors de chez lui par ses parents et consommait 1g/jour. “Ils ont par la suite été expulsés de cette colocation”, explique son avocat, Me Davreux. À l’heure actuelle, ce jeune homme consomme encore du cannabis. Ce qui n’est plus le cas de son coprévenu. Tous deux ont par ailleurs trouvé du travail.

Le parquet de Namur se réjouit de voir que les deux anciens dealers gagnent désormais leur vie légalement. Mais requiert néanmoins 30 mois avec sursis probatoire, sans s’opposer à une peine de travail, pour les dissuader de toute envie de retenter l’expérience. “30 mois, c’est cogner pour cogner”, s’étonne Me Fery, conseil du prévenu qui ne consomme plus. Elle invoque le dépassement du délai raisonnable et plaide une mesure de faveur. Même demande dans le chef de son homologue.

Jugement le 9 mars.