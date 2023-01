Nouveau coup dur pour Richard Fournaux, condamné à régler les honoraires d’avocats

Initialement, le montant de ces honoraires s’élevait à près de 400.000€. Après intervention de la Commission des honoraires des avocats (Ndlr : il avait sollicité l’avis de celle-ci lors d’une audience en 2016), l’ardoise se chiffre à un peu plus de 300.000€ : 211.000€ pour l’un des avocats, 109.000€ pour le second.

Richard Fournaux refuse de les assumer. Lors d’une précédente audience, il avait joint la Ville de Dinant à la cause, estimant que s’il n’avait pas été acquitté dans le dossier du casino, elle aurait dû payer des indemnités à la partie civile. Son actuel conseil, Me Lemmens, et lui estiment qu’il revient à la Ville de Dinant de prendre en charge ces honoraires. Car c'est en sa qualité de bourgmestre qu'il a été acquitté.

Le 8 décembre 2022, date de la dernière audience devant le tribunal civil de Dinant, Me Lemmens avait demandé qu’une question préjudicielle soit posée à la Cour constitutionnelle. “Un bourgmestre qui commet une faute involontaire est couvert par sa commune ou par la compagnie d’assurances de celle-ci. Mais un bourgmestre qui est acquitté d’une faute volontaire n’est, lui, pas couvert. Il y a là un problème sur lequel il faut se pencher. Dans son jugement rendu ce jeudi, le tribunal dit ne pas voir où il y a un problème d’égalité. Mais ce n’est pas à lui à dire cela. Il doit dire si poser cette question préjudicielle est utile ou non. Et, si oui, la poser. Richard Fournaux est évidemment déçu de cette décision et de la motivation.”

Ce dernier a déjà annoncé qu’il interjetterait appel devant la Cour d’appel de Liège où de nouveaux débats complets se tiendront, sans doute d’ici 12 à 18 mois.

Contacté, Richard Fournaux ne s’est quant à lui pas trop épanché. “J’ai toujours fait confiance à la justice et je continuerai à le faire.” Précisant au passage qu’on vient d’entrer dans la 24e année de procédure liée à l’affaire du Casino de Dinant.