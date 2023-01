Dinant : ramener les promeneurs vers la rue Grande pour rebooster les commerces

Ces derniers mois et dernières semaines, les fermetures et annonces de fermeture de commerces s’enchaînent à Dinant : Di, Yves Rocher, De Greffe, Harmony Déco ou encore Sandam. Des ouvertures, il y en a eu aussi. Mais elles sont moins nombreuses. Et il s’agit souvent d’Horeca. Citons l’Empreinte belge rue Léopold, le Lido rue Grande ou encore la pizzeria Onda Calabra, dans le quartier de la gare. La conjoncture actuelle n’aide pas. L’échevin du commerce Alain Rinchard le sait particulièrement, lui qui est à la tête d’un établissement horeca depuis de nombreuses années. “Le prix de mes matières premières a augmenté de 40 %. Il y a aussi la crise énergétique. Pour se lancer comme indépendant maintenant, il faut être fou. ”