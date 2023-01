Dinant : un Louis Delhaize à la place de l’ancien Match

Les remarques sont à adresser jusqu'au 6 février. ©Monmart

Le demandeur, la SPRL “Groep Vanhee”, implanté à Oostkamp à quelques kilomètres de Bruges, souhaite réaménager totalement le site pour y ouvrir un Louis Delhaize. 6 à 8 emplois temps plein devraient être créés.

Sous sa forme actuelle, le projet prévoit la démolition du bâtiment et de son parking pour en reconstruire un nouveau magasin d’un peu plus de 600m², contre 950 actuellement. Celui-ci ne s’étendrait plus que sur un rez-de-chaussée, sans parking souterrain mais avec 19 places de stationnement devant l’enseigne.

“Il ne s’agit là que d’un avant-projet. J’ai vu l’affiche, comme vous. Mais le dossier n’est même pas encore passé devant le Collège communal. On ne l’a donc pas encore évoqué. Cela devrait être le cas mercredi prochain”, indique l’échevin du commerce dinantais Alain Rinchard.

S’il reconnaît qu’il n’était plus possible de laisser le bâtiment de l’ancien Match inoccupé, l’échevin dinantais se pose, à titre personnel, des questions quant à l’arrivée d’un Louis Delhaize dans le centre de Dinant. Premièrement parce qu’un Carrefour Express a ouvert ses portes rue Grande, en novembre 2020. Au moment de son ouverture, il n’y avait plus aucun commerce de proximité dans le centre-ville. “Le Carrefour Express à sa clientèle composée de Dinantais qui n’ont pas de véhicule, de commerçants, de touristes ou encore de travailleurs. L’ouverture d’une seconde enseigne de proximité pourrait lui faire du tort. ”

Sa réflexion vaut aussi pour le Delhaize de la Place Cardinal Mercier, même si celui-ci est beaucoup plus grand. Des produits d’une même marque vont se retrouver dans deux commerces distants d’à peine un kilomètre.

Sa crainte principale : la perte d’emplois engendrée par cette nouvelle concurrence. “Je rappelle tout de même qu’il y a quelques années, le Delhaize de la Place Cardinal Mercier était menacé de fermeture. Créer de l’emploi, c’est bien. Mais si ça en fait perdre ailleurs… Ce sont en tout cas des éléments que je mettrai en avant lorsqu’on en discutera en collège”, termine Alain Rinchard.