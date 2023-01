Des élèves de l’enseignement provincial namurois vont bénéficier d’un apprentissage par la simulation au CHU UCL Namur

L’apprentissage par la simulation a été implanté en 2009 à Godinne. Il était alors principalement pratiqué par les médecins et infirmiers du département de médecine aiguë, à savoir les urgences, les soins intensifs et l’anesthésiologie. Depuis, les locaux ont progressivement évolué pour aboutir à la création d’un tout nouveau centre de simulation, concrétisé en novembre 2022.

Ce centre est composé de deux salles de simulations entièrement modulables. La première est axée sur la médecine aiguë tandis que la seconde peut servir de cabine de consultation ou de chambre des erreurs. Une salle de débriefing, pourvue d’une installation multimédia, permet par ailleurs aux observateurs de profiter de la retransmission du scénario proposé en direct. Différents types de simulations peuvent être réalisés : simulation procédurale, de haute technicité, hybride (ex : simulation d’un accouchement avec une vraie dame pour bénéficier des émotions mais avec utilisation d’un faux bassin) ou in situ mais aussi via des jeux de rôle et de ludo-pédagogie.

À l’intérieur, on retrouve des mannequins de basse, moyenne et haute technicité mais aussi différentes parties du corps humain qui permettent des interventions grandeur nature. “On a différentes têtes à ventiler, à intuber,… Des bras pour réaliser des perfusions avec des veines faciles mais aussi des plus fines, des poignets pour le placement de cathéters, de la peau pour réaliser des points de suture, etc. Nous avons également différentes tailles de mannequins (Ndlr : bébés, personnes âgées, personnes avec forte pilosité,…) sur lesquels s’entraîner. L’idée est que ça soit le plus crédible possible”, explique Laurie Putz, coordinatrice du centre.

Pour une crédibilité maximale, il y a Martin, le mannequin connecté. “Il pleure, transpire, le diamètre de ses pupilles se modifie,… On peut tout simuler. ” De la crise d’épilepsie aux problèmes pulmonaires en passant par des saignements veineux ou artériels.

Ce centre de simulation s’adresse d’une part aux professionnels de la santé, y compris les équipes administratives et de support en proposant des scenarii de prise en charge adaptés à leur réalité. D’autre part, il sert à assurer les missions de la formation initiale des élèves. Toutes les spécialités médicales sont concernées. Une équipe de 30 formateurs certifiés et diversifiés a été composée. Ils proviennent tous de secteurs variés tels que le bloc opératoire, les urgences, l’anesthésie, la gériatrie, l’hygiène hospitalière...

Partenariat indispensable

Comme nous le disions en introduction, la signature de cette convention de partenariat est importante pour la Province de Namur. “Avec l’augmentation des coûts et l’évolution des techniques, nous avons besoin de partenariats pour doper la qualité de notre enseignement. Surtout dans le domaine des soins de santé, avec le coût et la délicatesse du matériel. Dans ce domaine, on parle de l’humain. On ne “joue” pas avec comme on le ferait avec un moteur ou un mur à mettre en peinture”, s’est réjoui le député provincial de l’Enseignement Richard Fournaux (MR).

Grâce à cette convention, la Province a également la garantie que les élèves concernés seront accueillis, accompagné et suivis dans le cadre de leur formation. Ce qui n’est pas toujours le cas lors d’un stage en entreprise. En outre, l’apprentissage par la simulation via des scenarii généraux et spécifiques va également permettre d’augmenter la confiance et de diminuer l’anxiété des apprenants. “Ce centre de simulation est un outil pédagogique indispensable pour acquérir de nouvelles connaissances, maintenir et optimiser des compétences. Cela permet de pratiquer dans un environnement sécurisé, en ayant le droit de se tromper. La première fois ne se fait ainsi pas directement sur un patient”, termine Marie de Saint-Hubert, directrice du centre de simulation.