Ciney : il déjeune à la bière puis frappe sur sa compagne

Deux ans de prison ont été requis, mercredi par le parquet de Namur devant le tribunal correctionnel de Dinant, à l’encontre d’un homme né en 1970 poursuivi pour des faits de violence conjugale commis les 21 août et 6 octobre 2022 à Ciney. Des faits de violation de domicile, menaces avec arme et outrages datant du 19 octobre lui sont par ailleurs reprochés. “Madame faisait régulièrement l’objet de violence mais ne déposait pas plainte. Monsieur l’étranglait, cassait des objets devant elle, etc. ”, explique le parquet de Namur.