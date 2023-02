Florennes : il conteste les violences qu’on lui reproche, le tribunal ordonne sa comparution

Le premier fait remonte à septembre 2019 et la version est différente selon le camp dans lequel on se trouve. “Le prévenu dit avoir été agressé par le nouveau compagnon de son ex tandis que les autres disent que le prévenu a donné un coup de marteau brise-vitre dans le dos de son ex”, indique le parquet de Namur. “Cela s’est passé lors de l’échange des enfants. On lui faisait le reproche de ne pas les avoir fait souper avant de les ramener”, indique Me Coulonval.

En septembre 2021, le prévenu s’en serait pris à sa propre compagne au retour d’une soirée passée à Florennes. “Il l’a attrapée par la gorge”, détaille le ministère public. “À la suite d’une dispute, il lui a demandé de s’en aller. Elle a refusé alors il l’a empoignée pour la mettre dehors”, poursuit la défense.

Enfin, une dernière scène de coups aurait eu lieu dans leur véhicule. Un témoin aurait assisté à la scène, contestée par le prévenu. Ce dernier donnera sa version des faits dans un mois.