C’Durable : “un score environnemental stimulant qui montre qu’on n’est pas juste des pollueurs”

Tout dépend évidemment des spécificités de l’exploitation. Thibaut Goret a lui aussi participé à un diagnostic de durabilité de son élevage (la Ferme Parthenaises Famenne à Feschaux). L’homme est assez fier de son score environnemental, au maximum dans tous les domaines. Haies, mares, fauchages tardifs, prairies de haute valeur biologique, biodiversité favorisée par ses pratiques, utilisation d’un seul petit tracteur,… sont autant d’éléments qui justifient son bon résultat. “Et je peux encore mieux faire. Je compte planter des haies et installer des nichoirs, par exemple. ” Selon lui, ce score environnemental fait sens auprès des clients. Sa viande, il la vend à la ferme et via le Comptoir Paysan de Beauraing. Désormais, il existe une preuve des bonnes pratiques utilisées.

Pour Marc-André Henin, qui exploite la ferme de l’Esclaye à Pondrôme, ce score environnemental est surtout un pas en avant en matière de transparence. “Le changement dont nous avons tous besoin ne se fera que si le consommateur est bien informé. Nous sommes souvent considérés comme des pollueurs. Ce score montre qu’on peut être éleveur en ayant un impact positif sur l’environnement. ”

"Une reconnaissance de plus"

Pour les responsables du Comptoir Paysan, qui vend des produits locaux provenant d’un rayon de 10km, vendre des produits affichant ce score environnemental est intéressant. “Car c’est une démarche volontaire des clients. Rien n’est imposé. C’est une volonté de se rendre plus visible mais aussi de communiquer sur leurs activités auprès de la clientèle”, explique Gaston Piraux, coordinateur pour le Comptoir Paysan. Pour l’instant, de la viande de bœuf, du beurre et du fromage produits par les deux producteurs de Pondrôme et Feschaux cités plus haut affichent ce score environnemental au sein de ce commerce. Celui-ci étant très récent, l’impact sur les ventes n’a pas encore pu être analysé. “C’est une reconnaissance en plus. Maintenant, il faut voir si c’est quelque chose qui va s’ajouter aux labels déjà existants ou si cela va faire la différence auprès des clients. ”