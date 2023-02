Deux vols par ruse commis à Dinant et Yvoir

Deux faits de vols par ruse commis à Dinant et Yvoir ont récemment été signalés à la zone de police haute-Meuse. ” Deux personnes se présentent chez les victimes en expliquant récolter des vêtements pour venir en aide aux personnes en difficulté. Profitant de la distraction engendrée chez les victimes qui regardent ce qu’elles peuvent donner, les voleurs s’introduisent dans le domicile et dérobent bijoux et valeurs”, indique la zone de police.