Havelange : le patron d’une entreprise malmené pour un retard de salaire

Il était 20h30 lorsque ces trois personnes sont arrivées devant l’habitation, entourée de palissades de plus de 2m de haut. “La compagne de mon client a vu la tête de quelqu’un passer au-dessus. Mon client est sorti et est monté sur une chaise pour voir ce qu’il se passait. Il a alors vu trois personnes, dont son ouvrier. Il a été insulté puis a vu un des prévenus s’en prendre à la voiture de sa femme”, précise Me Gillet pour la partie civile. L’homme a ouvert son portail pour mettre fin à ces agissements. Il aurait reçu des coups. Un certificat médical de 9 jours d’incapacité de travail les atteste. “Ils ont aussi menacé d’envoyer des gens pour lui faire la peau et de mettre le feu à ses entrepôts”, poursuit la partie civile.

Les prévenus contestent pour leur part avoir porté le moindre coup. “Il m’a vu passer la tête au-dessus des palissades. Il est sorti de chez lui et s’en est immédiatement pris à mes beaux-parents”, explique l’ouvrier. Ceux-ci disent ne pas avoir porté plainte car le commissariat de police était fermé à cette heure-là. “Et comme il a rapidement payé le salaire, on a laissé tomber. On pensait que ça tomberait à l’eau”, précise le beau-père.

“Ce n’était clairement pas une bonne idée d’aller sur place. Il y a eu des grossièretés, des bousculades, mais pas de coups. Il n’y a rien qui permet de départager les versions”, ajoute Me Gruslin qui plaide l’acquittement pour les trois suspects. Jugement le 8 mars.