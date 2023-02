Une consommation de méthadone fatale à un jeune homme de 22 ans à Ciney

Il était 3h30 cette nuit-là lorsque le groupe d’amis est rentré d’une soirée organisée à Haversin. L’un d’eux (la future victime), qui comptait ressortir dans une boîte de nuit de Ciney avec d’autres personnes, s’est finalement endormi sur la table de la salle à manger. Il ronflait. Et réagissait lorsque ses amis l’interpellaient.

Ces derniers demandent leur acquittement. Tous pensaient qu’il “cuvait” l’alcool consommé durant la soirée. C’est en voulant le mettre dans le fauteuil pour l’installer plus confortablement qu’ils ont constaté qu’il n’allait pas bien. “Ses lèvres étaient bleues. J’ai entrepris un massage cardiaque et on a appelé les secours”, indique une prévenue. Les secours n’ont malheureusement rien pu faire pour lui.

En rentrant de cette soirée, le jeune homme a consommé de la méthadone que lui aurait fourni le dealer du groupe. Un des prévenus, le plus sobre de tous, dit les avoir vus consommer dans la cuisine. Le dealer avait également du speed, lui aussi conditionné dans des gélules et conservé dans une boîte similaire à celle qui contenait la méthadone. “Mon avis est que ce jeune homme, qui voulait ressortir, est allé trouver le dealer qui était complètement à l’ouest vu tout ce qu’il avait consommé. Peut-être qu’il s’est trompé en ayant fourni de la méthadone au lieu du speed, mais la prévention reste tout de même établie”, précise le parquet de Namur qui requiert six ans à son encontre.

“Mon client a toujours contesté avoir fourni quoi que ce soit”, plaide l’avocate du fournisseur présumé, Me Libois. Celle-ci rappelle que la victime a très bien pu se fournir à la soirée d’Haversin ou a pu prendre elle-même une gélule dans le pot du prévenu. “Émettre des hypothèses sur base du fait que mon client possédait de la méthadone n’est pas suffisant.” Les amis de la victime précisent que leur copain n’aurait jamais été se servir lui-même. Il n’était pas comme ça.

Quatre ans, jour pour jour

Ironie du sort, cela faisait quatre ans jour pour jour, ce jeudi, que les funérailles de la victime ont eu lieu. “Ce procès est un moment que la famille attendait pour entendre les différentes explications”, plaide Me Gillet, pour les parties civiles. Les explications, justement, n’ont guère satisfait la famille convaincue que tous les prévenus mentent. “Vous n’avez pas fait ce qu’il fallait. Vous vivrez avec votre conscience”, a notamment déclaré la maman. Jugement le 9 mars.