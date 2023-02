Ces deux passionnés sont tombés dans l’univers du manga lors de leur préadolescence grâce aux dessins animés du Club Dorothée. Dix ans plus tard, ils ont choisi de faire de leur passion une activité professionnelle. “Les plateformes de streaming comme Netflix ont mis des mangas dans leur catalogue de diffusion, au début de la crise du Covid-19. Les gens ont ainsi découvert cet univers pendant le confinement et il y a eu un réel engouement”, explique Bérénice Arts.

Chez Manga Lab, on retrouve près de 300 références différentes. Pour un total de 2.500 livres (Ndlr : comptez entre 6€ et 10€ le bouquin). “On a les incontournables, comme One Piece qui est le manga le plus lu au monde, Fairy Tail, Naruto mais on a aussi des moins connus comme Chainsaw Man, qui cartonne beaucoup en France où la culture du manga est plus évoluée qu’en Belgique, ou Mashle, le Harry Potter du manga. Lorsqu’on s’est lancé, on a fait le choix de ne pas avoir certaines séries complètes pour privilégier des œuvres plus petites et moins connues.”

On retrouve plus de 300 références chez Manga Lab. ©Monmart

Plusieurs styles caractérisent ces bandes dessinées japonaises. À Ciney, on en retrouve essentiellement trois : le “shonen”, le “shojo” et le “seinen”. “Le premier, c’est vraiment le manga d’aventure destiné à tout le monde, comme One Piece, Naruto, etc. Le second est plus romantique. Au Japon, on dit que c’est davantage réservé aux jeunes filles. Je n’aime pas trop dire ça. Je préfère dire qu’il plaira aux amoureux de l’amour. Enfin, le dernier est plus pour les adultes. On est dans des histoires d’horreur gore ou de thriller psychologique. ”

Florian et Bérénice se complètent bien. “Je préfère la romance et l’horreur, mon frère plutôt l’aventure. Chaque semaine, on choisit chacun une nouveauté ou la suite d’un manga qu’on a déjà pour l’ajouter à notre offre. ”

Le manga pour donner le goût de la lecture

En plus d’être passionnée, Bérénice Arts est aussi une vraie professionnelle. La différence par rapport à une librairie classique ? Le conseil au client. “Je ne connais pas tout, mais je m’efforce au moins de savoir de quoi parlent les 300 références que l’on vend. Cela me permet d’aiguiller au mieux la personne en fonction de ses envies. ” Son quotidien : lire un manga par jour. “Ensuite, je le présente sur nos réseaux sociaux. Certains livres se lisent en 15 à 30 minutes. ”

Enfants, ados, adultes voire parfois des familles complètes franchissent le pas de la porte de ce commerce spécialisé. “Comme avec la bande dessinée traditionnelle, certains parents tentent de donner le goût de la lecture à leurs enfants par le manga. Ces bandes dessinées ne sont pas que violentes. Il y en a pour tous les goûts. À titre personnel, cela m’a appris beaucoup de choses. ”