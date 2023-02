Si les avis officiels n’ont pas encore été rendus par les Collèges communaux des communes concernées, les positions sont toutefois connues. Du côté d’Yvoir, plusieurs éléments motivent le “non”.

Le premier concerne l’avenir du château féodal de Spontin. “Un nouveau propriétaire s’évertue depuis quelques années à le restaurer. Il s’agit d’un travail de longue haleine dont nous ne percevons pas encore les résultats en termes de retombées touristiques, mais la volonté est là et en tout état de cause, le château n’est plus un patrimoine abandonné aux caprices du temps. Le même propriétaire a racheté les Sources de Spontin avec pour but avoué d’y relancer une activité économique et/ou touristique. C’est sur le site des anciennes Sources de Spontin que d’importants travaux seront bientôt entrepris par l’asbl “le Chemin de Fer du Bocq” qui a reçu pour ce faire un subside de 1,300.000 € de la Région wallonne. Enfin, la même Région wallonne a octroyé un subside 320.000 € pour la transformation de l’ancien camping de Spontin en aire de motorhomes ultra moderne”, Indique Etienne Defresne pour la liste du bourgmestre. “À partir du moment où les pouvoirs publics et des partenaires privés conjuguent leurs efforts pour faire de Spontin un pôle touristique attractif majeur d’ici la fin de la décennie, il nous semble normal de ne pas contrarier ces efforts en abîmant la beauté d’un site qui a toujours eu une vocation touristique et d’accueil.” La LB précise par ailleurs qu’elle ne peut ignorer les études techniques qui précisent les inconvénients du projet ainsi que le ressenti des habitants du village qui craignent un encerclement progressif.

Selon nos informations, la position cinacienne devrait être similaire dans ce dossier.