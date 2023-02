Il sera situé à deux pas de l’échangeur de la E411 et de la route Charlemagne mais aussi de la route Celles-Dinant.

Ce parking serait d’une capacité de cent voitures et devrait être opérationnel en 2025. À moins que le travail dure aussi longtemps que celui sur le pont surplombant la route Charlemagne, en travaux depuis au moins deux ans…

Un autre parking du genre serait également en projet, à Wierde (Namur). Ces deux dossiers, et il pourrait bien y en avoir un troisième, à fixer, sont appuyés par le BEP. Ses services ont analysé la faisabilité du projet via différents scénarios de localisation et d’aménagements, afin de faire émerger une proposition réaliste.

La création de ces parkings de covoiturage, dit-on au BEP, s’inscrit dans la stratégie régionale wallonne de mobilité: le Plan de relance de la Wallonie prévoit d’encourager le covoiturage et la complémentarité avec les transports en commun, afin de réduire l’usage de la voiture individuelle. Pour la Province de Namur, "il s’agit de valoriser la présence des axes de communication structurants sur son territoire et d’encourager une pratique déjà constatée à plusieurs endroits: ces parkings permettront aux utilisateurs de se rejoindre de manière sécurisée tout en permettant une meilleure visibilité de cette pratique".