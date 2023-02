Une dizaine de vols en trois jours à Vresse-sur-Semois

Ces deux personnes, qui se sont rencontrées au centre Fedasil de Sugny, ont volé une Opel Corsa après s’être emparées des clés du véhicule dans l’habitation de la victime. Habitation restée ouverte. “Ce véhicule leur a servi à commettre les autres méfaits”, précise le ministère public. À commencer par quatre vols avec effraction dans des véhicules garés en file indienne à l’orée d’un bois. “Ils ont à chaque fois brisé une vitre pour s’emparer de différents objets. ” Même mode opératoire pour un vol commis dans une habitation de la région.

Quatre autres vols simples font partie des méfaits commis par ces deux individus : un dans une voiture non verrouillée, deux autres dans une maison et dans une cave ouvertes et, enfin, le vol simple d’un vélo. “Ils ont été interpellés à bord de l’Opel Corsa volée dans laquelle on a retrouvé une partie des objets volés”, dit le parquet de Namur qui requiert 24 mois de prison.

Me Lhoist, avocate du prévenu présent, précise que les différents objets étaient échangés contre des stupéfiants. Son client consommait de la cocaïne et de l’alcool… pour se calmer. Un sursis simple est sollicité. Jugement le 14 mars.