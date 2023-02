Dinant : Il tire sur un homme

Les deux victimes se trouvaient sur un passage pour piétons à deux pas de son domicile lorsqu’elles ont été la cible de tirs. Mais cette fois, elles étaient les victimes. Mike entretenait une relation avec une dame de cette famille alors que celle-ci est en couple avec un autre homme. Une relation qui a débuté en 2012. Le 8 janvier 2018, une séparation est intervenue. Mike a tenté à plusieurs reprises de renouer contact avec la dame. Le 18 février 2018, l’ambiance s’est tendue entre les parties.

Le matin, Mike a envoyé un SMS à la dame dans lequel il la menaçait de venir tirer sur sa maison si elle n’ouvrait pas la porte. Les versions des protagonistes ne sont pas les mêmes. Selon Mike, il n’est passé qu’à une seule reprise en voiture devant le domicile de cette famille et a tiré. Mais les éléments démentent cette version. En effet, la famille a appelé la police pour signaler que le fils avait été blessé par balles par l’intéressé et un policier qui se trouvait en ligne avec les victimes a entendu des coups de feu. Un jeune homme a été touché par balles un peu en dessous de la ceinture.

D’autres tirs ont été réalisés sur la maison à 1 m 28 de haut. Un divan qui se trouvait dans l’habitation a été troué par une balle. Peu avant, des personnes étaient assises à l’endroit… “J’avais bu du whisky et pris des antidépresseurs”, a indiqué le prévenu devant la cour d’appel. “J’avais un petit revolver. Je ne m’y connais pas en armes à feu. On me l’avait donnée. Je ne suis passé qu’une fois.” Selon Mike, il aurait essuyé des tirs. “On m’a tiré dessus”, a indiqué l’intéressé. Une information qui n’a pas pu être confirmée.

Il a jeté l’arme et ses vêtements

De plus, Mike qui était reparti en France n’a pas pu être examiné que le 1er mars. Un impact de balle a été retrouvé dans l’habitacle de la voiture mais pourrait être dû à ses propres tirs. “J’ai été blessé. J’ai entendu des coups de feu. Je ne sais pas avec quoi ils ont tiré.” Après les faits, il s’est débarrassé des vêtements qu’il portait et de l’arme à feu qu’il avait utilisée. Il a également envoyé des SMS haineux. “Je suis vraiment désolé de mon acte”, a déclaré Mike. L’avocat du prévenu a plaidé que son client ne contestait pas la tentative de meurtre, mais bien la préméditation. Il a plaidé une peine permettant le sursis. La cour rendra sa décision en mars prochain.