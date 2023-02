Du 18 février au 10 septembre 2023, la Maison du patrimoine médiéval mosan présente l’exposition temporaire Pictoresque. Un voyage lithographique et intimiste en Haute Meuse. Conçue par la Société archéologique de Namur, cette exposition est dédiée à la région dinantaise. Ces lithographies (technique d’impression à plat d’un dessin) et albums de voyages pittoresques sont issus des collections du bibliophile belge Walter Buekenhoudt et de son épouse Lena De Wan ainsi que de celles du Cabinet des dessins et estampes de la Société archéologique de Namur.