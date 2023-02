Après dix pékèts sur le marché de Noël aux Féeries du Centre à l’occasion de son anniversaire, l’homme a repris son véhicule et a roulé comme un Fangio dans le centre-ville. De retour près de la Place Monseu vers 23h30, il n’a rien trouvé de mieux à faire que de tirer le frein à main à proximité de trois piétons qui venaient de quitter un restaurant. Lorsqu’une de ces trois personnes lui a demandé de se calmer, le prévenu lui a demandé s’il voulait se battre, avant de le menacer de le tuer. “Il a ensuite effectué une marche arrière et ces trois personnes ont dû s’écarter pour ne pas être percutées. S’il n’y avait pas eu l’arrivée inopinée d’un combi de police, les conséquences pour ces trois personnes auraient pu être plus dommageables. Il détenait un cutter et une lame de rasoir”, explique la partie civile.

Les policiers de la zone Condroz-Famenne en ont aussi pris pour leur grade. “Gros pédé, mange tes morts, pédophile, je vais te retrouver,… ” Autant de propos qu’il a tenus à leur égard. “Je me souviens d’avoir bu quelques verres sur la Place Monseu et de m’être réveillé au cachot. Le reste, c’est le trou noir”, dit le principal intéressé qui avait en plus pris des anxiolytiques. “Monsieur n’a pas de problème d’alcoolisme. Mais lorsqu’il consomme, il y a un problème de comportement”, plaide son avocat. Des mesures probatoires sont demandées. Le parquet de Namur requiert, lui, trois mois de prison. Jugement le 17 mars.