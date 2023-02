Huit mois avec sursis pour des coups après cinq vins chauds au marché de Noël de Dinant

Le prévenu venait de quitter le marché de Noël de Dinant et de reprendre son véhicule lorsqu’il s’est retrouvé à l’arrêt derrière un automobiliste qui tentait de se garer. Après avoir fait quelques appels de phare, il est sorti de son véhicule, s’est dirigé vers cet autre automobiliste et l’a sorti de l’habitacle en l’empoignant. “Il lui a porté des premiers coups puis lui a plaqué le visage contre la vitre de la portière arrière, où se trouvait sa fille de six ans”, précisait la partie civile.

Le prévenu est remonté dans son véhicule, s’est garé 30m plus loin et est revenu à la charge pour porter de nouveaux coups de pied et poing et le plaquer contre une vitrine qui a été endommagée. “Mon client a pu prendre la fuite mais a encore été rattrapé pour être victime d’une troisième scène de coups. L’agression a duré quatre minutes, une éternité pour cette famille”, ajoutait la partie civile.

Les faits ont entièrement été filmés par les caméras du centre-ville de Dinant. Le tribunal les a qualifiés de “totalement sauvages et gratuits. ”

Lorsqu’il a été interpellé, le prévenu avait un taux de 2,26g d’alcool dans le sang. Il disait ne se souvenir de rien.