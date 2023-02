Y a-t-il une meute de loups à Rochefort?

La présence d’un loup dans la région ne serait pas une première. Il y a deux ans, un habitant de Briquemont, Thierry Lavis, avait retrouvé ses moutons bien ensanglantés, étranglés par semble-t-il un loup. Des analyses ADN l’ont prouvé.

Cette fois, on s’est même demandé s’il n’y avait pas des loups qui se seraient évadés du parc de Han-sur-Lesse. On l’aurait su, bien sûr ! Autre hypothèse plus vraisemblable: l’animal d’il y a deux ans aurait fondé sa famille et serait resté dans le coin.