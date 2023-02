En effet, celle-ci s’est rendue chez un voisin pour le voler parce que son compagnon l’avait convaincue que la victime lui devait de l’argent ! Le jour même du vol, elle a décidé de dénoncer les faits et de demander à une personne de venir tout chercher à son domicile pour que la victime récupère tous ses biens !

Les objets volés ne l’ont donc été que pendant une seule journée… Ce jour-là, le 19 novembre 2020, la dame et son compagnon ont consommé du vin. Mais pas un ou deux petits verres en mangeant, non. Plusieurs litres de vin à deux ! Dans leur état sérieusement alcoolisé, mais aussi sous drogue, son compagnon lui a donc fait croire du bien-fondé d’une petite “descente” chez le voisin pour aller lui-même se payer d’une somme qui lui était soi-disant due. Voilà donc les intéressés en train d’escalader le mur du voisin pour aller lui dérober des outils, dont une tronçonneuse, mais aussi le cadre d’un vélo. Elle a entreposé les objets chez elle, puis pour une raison restée un peu floue, elle a décidé de prévenir une connaissance commune avec le voisin. Ce dernier a donc rapidement tout récupéré. En 2015, elle a bénéficié d’une suspension du prononcé après avoir commis un vol.

Le plus triste dans cette histoire, c’est la descente aux enfers de la prévenue. Cette dame, âgée de 46 ans, n’est plus que l’ombre d’elle-même. Alors qu’elle a exercé le métier de professeur, elle est apparue devant les juges dans un état particulièrement inquiétant et triste. Elle semblait sous l’effet d’une substance et ne parvenait pas à ne se contrôler. En effet, elle n’a pas cessé de réagir à tout ce qui se disait de manière intempestive. Elle a d’ailleurs été sermonnée notamment par le parquet général et a été à deux doigts d’être emmenée entre deux policiers pour outrage à magistrats.

Relation toxique

Me Frédéric Mespouille, son avocat, a eu toutes les peines à la contenir. Il a finalement, un peu miraculeusement, réussi à lui éviter de s’ajouter des ennuis à ceux qu’elle a déjà… Me Mespouille a rappelé que sa cliente avait peur de son compagnon. Elle a notamment été victime d’une violente scène de coups et d’un vol commis par ce dernier. Lors de la plaidoirie de son avocat, la prévenue n’a cessé de réagir et de le couper. “Ma cliente évolue dans un milieu relativement précaire qui se passe dans des limbes d’alcool”, a plaidé l’avocat. Celui-ci a expliqué que la quadragénaire venait de sortir d’une cure pour tenter d’endiguer son alcoolisme. “Elle a toujours eu le chic de s’entourer de gens mauvais pour elle”, a-t-il poursuivi en étant contraint de demander à plusieurs reprises à sa cliente de le laisser terminer sa plaidoirie. L’avocat a demandé une suspension du prononcé probatoire ou une peine de probation autonome.

La prévenue a ensuite expliqué sa descente aux enfers. “J’étais enseignante dans l’hôtellerie. J’ai eu un petit moment de faiblesse dans ma vie, après mon divorce. Puis je l’ai rencontré, j’ai voulu l’aider, mais je ne suis pas psychiatre.” La cour rendra son arrêt en mars prochain.