Les pompiers de la zone Dinaphi ont été appelés à 00h48 précisément pour un incendie qui s’était déclaré dans les combles, au niveau d’une gaine technique, selon le porte-parole des pompiers.

Ils avaient mobilisé les gros moyens en provenance de plusieurs casernes: une autopompe, une auto-échelle et une citerne de Ciney, une autre citerne de marche, un officier de Beauraing ayant également été dépêché sur place.

À leur arrivée sur place, les hommes du feu ont pu constater que le propriétaire du dancing et son équipe avaient pris les choses en main: la totalité de la clientèle avait été évacuée en douceur et le début du sinistre avait été combattu efficacement. Les pompiers ont procédé à la finalisation de l’extinction de l’incendie et ont démonté une partie de la toiture. Le SMUR et l’ambulance de Marche se sont rendus sur place, mais aucun blessé n’était à déplorer.

Le WPR et la police de la zone de Condroz-Famenne sont descendus sur les lieux. À ce stade, l’origine du sinistre n’est pas connue, pas même la réouverture du dancing où l’on doit procéder au contrôle des installations.