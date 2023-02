Hastière : un cambrioleur coincé sur un plot en béton avec son véhicule

Dans le véhicule, des boissons alcoolisées et non alcoolisées ont été retrouvées. Il y en avait également d’autres éparpillées à plusieurs endroits, à l’extérieur de la buvette, prêtes à être chargées. Le prévenu est en aveux.

Trois personnes se sont constituées parties civiles. Elles réclament un dédommagement pour une imprimante et un rétroprojecteur qui ont également disparu ce soir-là. “Dans la voiture de Monsieur, on a bien retrouvé mon ordinateur et la sono”, explique l’une d’entre elles. Le prévenu aurait fait d’autres trajets avant d’être interpellé. Ce qu’il conteste. Pourtant, l’imprimante et le rétroprojecteur étaient encore là quelques heures avant les faits. “C’est sans doute le Bon Dieu”, ironise la partie civile.

Six mois de prison sont requis par le parquet de Namur. La défense rappelle que les faits remontent à 2018. “Un tout petit dossier de vol, pas compliqué du tout. Cela fait presque cinq ans… ”, plaide Me Mathieu, qui soulève le dépassement du délai raisonnable. Quant au préjudice, elle estime qu’il ne faut se concentrer que sur ce qui a été constaté sur place. Jugement le 4 avril.