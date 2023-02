Ce soir-là vers 22h, un habitant de la localité appelle les secours. Il est menaçant et affirme qu’il est armé. “À l’arrivée des policiers, il sort une arme de poing de son pantalon et chambre l’arme. Les policiers le mettent en joue mais il n’écoute pas et continue à progresser vers eux”, explique le parquet de Namur.

Comme il l’explique ce mardi matin devant le tribunal, le principal intéressé veut en finir avec la vie. “J’avais déjà fait une tentative de suicide auparavant mais je m’étais raté. Je voulais qu’ils me tirent dessus. ”

Heureusement, les policiers font preuve d’un sang-froid et d’un sens de l’observation capital ce soir-là. L’homme n’a pas le doigt sur la détente. Et la manière dont il manie l’arme leur permet de s’assurer que celle-ci n’est pas chargée (Ndlr : il s’agissait en réalité d’un pistolet d’alarme). Grâce au dialogue, deux policiers réussissent à le surprendre et à le désarmer à l’aide de leur matraque.

Une perquisition est immédiatement menée chez lui. Plusieurs armes prohibées sont retrouvées : un coup-de-poing américain, une étoile à lancer, un couteau papillon, quatre couteaux à lancer, un arc à flèches et plusieurs fusils-mitrailleurs. D’airsoft, selon le prévenu.

Pour ces faits, le parquet de Namur requiert deux ans avec sursis probatoire. Pour la défense, un ou deux ans de prison, cela ne change pas grand-chose. L’important : les conditions probatoires. Car le prévenu a un sacré problème d’alcoolisme duquel il aimerait sortir. Jugement le 4 avril.