Un festival sur trois jours pour les 50 ans de l’asbl du Chemin de Fer à Vapeur des 3 Vallées

Cet événement sera l’occasion de (re) découvrir la collection d’authentiques locomotives à vapeur acquises par l’association au fil des années, depuis sa création en 1973. Une quinzaine d’authentiques locomotives à vapeur d’origines fort diverses et issues des pays limitrophes (Luxembourg, Hollande, France et Allemagne) seront ainsi présentes sur le site de Mariembourg. Dès le vendredi et tout au long du week-end, elles se succéderont sur cette ligne, jusqu’à Treignes, pour tracter différents convois composés de voitures anciennes.

À Mariembourg, en plus des activités directement liées aux circulations et aux manœuvres des locomotives à vapeur, la fête sera accentuée par plusieurs animations spéciales toujours en lien avec le monde ferroviaire : chapiteau avec stands de brocante ferroviaire miniature, présentation de livres sur les chemins de fer, etc. Le tout dans une ambiance musicale.

À Treignes, il sera possible de visiter le musée et de se restaurer à la cafétéria, qui permet aussi d’admirer les évolutions des locomotives et les passages des trains. “Différents artisans viendront présenter leur savoir-faire et permettront de découvrir ou de mieux connaître des activités peu connues voire oubliées de certains. Des réseaux miniatures et un petit circuit pour enfants attireront aussi les plus jeunes. Ce festival sera à coup sûr une plongée dans l’ambiance du chemin de fer d’autrefois”, termine l’asbl.

Les recettes de ce “Festival Vapeur” permettront à ces cheminots passionnés de restaurer leurs locomotives à vapeur en période hivernale.

Infos : http://site.cfv3v.eu/site/