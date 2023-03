La plaine de jeux de Franchimont vandalisée pour la sixième fois

C’est via un post sur la page officielle de la Ville de Philippeville que les autorités appellent à la vigilance des habitants du village de Franchimont: " Force est de constater que des actes de vandalisme sont perpétuellement commis à la plaine de jeux. C’est effectivement la sixième fois que nos équipes doivent réparer les dégâts occasionnés" . Contactée, la nouvelle chargée de communication de la Ville apporte quelques précisions sur les précédentes dégradations: " Il s’agit essentiellement de dégradations au niveau du grillage et nous avons constaté que certains jeux avaient été abîmés. " De toute évidence, il ne s’agit nullement d’accidents ou de mauvaises utilisations du matériel mis à disposition mais bien d’une volonté d’abîmer, voire de détruire. " Les grilles ont été arrachées sciemment, ce n’est pas là le résultat de quelqu’un qui s’est appuyé dessus" . Dans ce cas précis, tout porte à croire qu’il s’agit de jeunes gens qui veulent sortir de l’espace fermé de la plaine, par un chemin plus court que l’accès sécurisé vers l’intérieur de la place.