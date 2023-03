Délit de fuite à Somme-Leuze : “j’arrête de jouer, je vous suis”

Les policiers disent avoir pu retrouver sa trace grâce à un nuage de poussière provoqué par un dérapage, dans un virage. “J’arrête de jouer, je vous suis”, a déclaré l’individu lorsqu’il a été interpellé. “J’ai pété les plombs. Je ne saurais pas aller contre le dossier. Depuis, je n’ai plus touché à un verre d’alcool”, explique le principal intéressé.

Le parquet de Namur rappelle tout de même ses antécédents judiciaires : six, tous en matière de roulage. Dont deux pour alcool au volant et un pour délit de fuite. “Monsieur est un délinquant de la route. ” Vingt mois de prison avec sursis probatoire et une déchéance du permis de 3 mois sont requis.

La défense sollicite une peine de travail pour son client, dont le véhicule a été saisi après les faits. “Aujourd’hui, il ne conduit plus. Il se déplace en cyclo. ” Jugement le 12 avril.