Pour la Maison Croix-Rouge de Cerfontaine, un vice-président, un secrétaire et un responsable d’activité pour le transport des personnes et la logistique sont recherchés. Le service de transport répond à la fois aux problèmes de mobilité rencontrés par les personnes isolées et en situation de précarité (transport social) ou connaissant des problèmes de santé (transport en véhicule sanitaire léger). Par ailleurs, des missions logistiques sont assurées telles que la collecte de vêtements, la livraison de matériel paramédical, ou l’enlèvement de denrées offertes par les commerces locaux.

Contact : mcr.cerwal@croix-rouge.be ou 0474 77 05 66

A Andenne, ce sont trois responsables pour coordonner les activités et le bénévolat de la Maison Croix-Rouge locale qui sont recherchés. Un président ou vice-président, un secrétaire et un responsable d’activité pour l’accompagnement des personnes âgées isolées et un responsable d’activité pour le service de location de matériel paramédical.

Contact : mcr.le-samson@croix-rouge.beou 0474 77 05 66

Enfin, à Beauraing, la Croix-Rouge recherche trois responsables pour la Maison (Vice-président, Trésorier, Secrétaire) ainsi qu’un responsable d’activité pour la brocante.

Contact : mcr.entre-M-et-L@croix-rouge.be ou 0474 77 05 66

Tous les bénévoles de la Croix-Rouge sont formés avant de prendre leur fonction. Ils rejoignent un mouvement composé de 11.500 personnes volontaires prêtes à s’investir pour un monde plus solidaire.