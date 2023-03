Hamois : Il tire sur des personnes

Mike a tenté à plusieurs reprises de renouer avec la jeune femme, parfois en usant de violences ou de menaces. Le 18 février 2018, l’ambiance s’est encore plus tendue entre les parties. Le matin, Mike a envoyé un SMS à la dame dans lequel il la menaçait de venir tirer sur sa maison si elle n’ouvrait pas la porte. Selon Mike, il n’est passé qu’à une seule reprise en voiture devant le domicile de cette famille et a tiré. Mais les éléments démentent cette version. En effet, la famille a appelé la police pour signaler que le fils avait été blessé par balles par l’intéressé et un policier qui se trouvait en ligne avec les victimes a entendu des coups de feu.

Le suspect s’est présenté, vers 15 heures, au volant de sa voiture et a tiré à plusieurs reprises en direction de deux hommes. Il a touché l’un d’eux à la cuisse. Il a effectué un second passage en tirant à nouveau des coups de feu en direction d’autres personnes présentes, puis a pris la fuite. Les seconds tirs ont été réalisés sur la maison à 1 m 28 de haut alors que des enfants se trouvaient à l’endroit. Un divan qui se trouvait dans l’habitation a été touché par une balle. Peu avant, des personnes étaient assises à l’endroit. “J’avais bu du whisky et pris des antidépresseurs”, a indiqué le prévenu devant la cour d’appel. “J’avais un petit revolver. Je ne m’y connais pas en armes à feu. On me l’avait donnée. Je ne suis passé qu’une fois.”

Deux passages

Selon Mike, il aurait lui-même essuyé des tirs. “On m’a tiré dessus”, a indiqué l’intéressé. Selon la cour cette information est démentie par le fait que les protagonistes se trouvaient au téléphone avec la police au moment des seconds tirs. Mike a pris la fuite en France après les faits. Selon la cour, il ne présentait aucun impact de corps étranger, notamment de plomb, tant à l’épaule qu’au visage alors qu’il a déclaré au juge d’instruction qu’il avait été atteint par “plusieurs projectiles au travers la vitre passager ouverte.”

Un seul impact de balle a été retrouvé dans l’habitacle de la voiture utilisée par le suspect. “Les impacts constatés sur la voiture conduite par le prévenu ne correspondent aucunement à des impacts balistiques”, indique la cour. D’ailleurs, celui relevé dans l’habitacle peut, au vu de l’audition du suspect lui-même “être la conséquence d’un de ses tirs effectués à l’intérieur du véhicule”, relèvent les magistrats. “J’ai été blessé. J’ai entendu des coups de feu. Je ne sais pas avec quoi ils ont tiré.”

Après les faits, il s’est débarrassé des vêtements qu’il portait et de l’arme à feu qu’il avait utilisée. Il a également envoyé des SMS haineux. Devant la cour d’appel, il a émis des regrets. La cour a estimé l’intention homicide et la préméditation établies.