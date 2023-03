La Dinant, une bière blonde de 6°, sort ce vendredi

Finalement, cette ambrée brassée à la Brasserie des Légendes de Ath (Ndlr : qui brasse aussi la Goliath ou la Quintine, par exemple) a eu son petit succès. Avec un record de vente battu en 2022. “On a produit et vendu entre 15.000 et 20.000 litres de bière, soit près de 60.000 33cl. ”

Six ans plus tard, la Croisette de Dinant a une petite sœur. Une petite blonde refermentée en bouteille titrant à 6°. Son nom : la Dinant. Elle sera disponible dès ce vendredi. “Il y avait une demande des commerçants car une blonde se vend plus facilement. On y réfléchissait déjà en 2018/2019 puis le Covid est arrivé. On a pris notre temps pour la développer durant les périodes de confinement mais on a attendu que tout cela soit derrière nous pour la sortir”, poursuit le Dinantais.

Une bière tout public

Pour sa seconde bière, la famille Nicolas a souhaité développer une bière “légère”, qui pourra plaire à un large public. “Ça reste une bière spéciale mais qui n’est pas trop forte. C’est un genre de Maredsous blonde. Comme sa grande sœur, la Dinant sera toujours vendue en bouteille à bouchon mécanique. Elle est moelleuse, avec des saveurs de malt, de fruit et une légère touche d’agrumes. À Dinant, on a des clients qui viennent de Flandre, des Pays-Bas, de France, d’Espagne et d’Allemagne. Il fallait un produit pas trop typé pouvant convenir à toutes ces origines. Lorsqu’il a fait beau il y a deux semaines, on a déjà eu entre 30 et 40 demandes de clients car j’avais déjà modifié mes cartes. Mais elle n’était pas encore disponible. ”

4.000 litres de Dinant (+- 12.000 bouteilles) ont déjà été brassés. À la différence de la Croisette de Dinant, elle sera distribuée un peu partout en Wallonie. “Car avec cette bière, on a voulu mettre en avant la ville de Dinant dans son entièreté et pas uniquement un quartier”, termine Adrien Nicolas.

À terme, une bière triple pourrait venir compléter la gamme.