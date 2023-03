Disparition à Viroinval : avez-vous vu André Romyns, 87 ans, disparu depuis ce jeudi ?

André Romyns, un habitant de Viroinval de 87 ans, fait l’objet d’une disparition inquiétante. À la demande du parquet de Namur, un avis de recherche a été diffusé ce vendredi. L’octogénaire a quitté son domicile situé Tienne-du-Loret à Viroinval ce jeudi 16 mars vers 10h45 pour faire ses courses à Mariembourg. Depuis, il ne s’est plus manifesté. Il se déplace à bord d’une Ford Fusion grise de 2003 immatriculée 109-ARZ. André mesure 1m70 et est de corpulence normale. Il a de courts cheveux grisonnants et une calvitie. Il porte des lunettes photochromiques (la teinte des verres change avec la lumière).