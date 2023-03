Sous influence, l’homme a repris son véhicule et a roulé comme un fou dans le centre-ville. De retour près de la Place Monseu vers 23h30, il a tiré un frein à main à proximité de trois piétons qui venaient de quitter un restaurant. Lorsqu’une de ces trois personnes lui a demandé de se calmer, le prévenu lui a demandé s’il voulait se battre, avant de le menacer de le tuer. “Il a ensuite effectué une marche arrière et ces trois personnes ont dû s’écarter pour ne pas être percutées. S’il n’y avait pas eu l’arrivée inopinée d’un combi de police, les conséquences pour ces trois personnes auraient pu être plus dommageables. Il détenait un cutter et une lame de rasoir”, expliquait la partie civile.

Les policiers de la zone Condroz-Famenne ont été copieusement insultés. “Gros pédé, mange tes morts, pédophile, je vais te retrouver,… ”

Ce vendredi matin, le tribunal correctionnel de Dinant a condamné cet habitant d’Emptinne à une peine de travail de 200h (ou 3 mois de prison en cas d’inexécution) et à une amende de 400€ pour l'ensemble de son oeuvre.