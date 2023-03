Des panneaux pour réduire la vitesse à Falmignoul et Falmagne, une initiative des enfants et de l'ASBL Les Échos de la Lesse

Une douzaine de panneaux incitant les automobilistes à réduire leur vitesse ont fleuri ces dernières semaines dans les rues des villages de Falmignoul et Falmgane. L’initiative émane d’une collaboration entre les élèves de primaire et de maternelle des écoles locales et l’ASBL les Échos de la Lesse. "Nous avons repéré l’année dernière un appel à projet du Fédéral baptisé All For Zero visant à soutenir des actions de sensibilisation en matière de sécurité routière", explique Régine Florent, l’une des membres de l’ASBL. Très vite, nous avons voulu associer les enfants à la démarche."