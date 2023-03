Deux ans de chantier sur le viaduc de Somme-Leuze (N63)

Constitué de deux tabliers indépendants (un supportant deux voies vers Liège et un supportant deux voies vers Marche-en-Famenne) et de 10 travées de 33m chacune, il fera l’objet d’une réhabilitation complète dès ce lundi 27 mars. “Ce viaduc présente notamment des faiblesses au niveau de son étanchéité, entraînant des infiltrations d’eau et dégradations de ses bétons”, indique la SOFICO.

Dans le cadre de ce chantier, seules les piles et les poutres de l’ouvrage seront conservées. Pour chaque tablier constituant le viaduc, les opérations suivantes seront menées : démolition et reconstruction de la dalle de tablier en béton et de ses prédalles, de son étanchéité, de ses revêtements, des joints de dilatation, des trottoirs, des éléments de sécurité, des éclairages ; Réfection du béton en partie inférieure du viaduc (chevêtres et abouts de poutres).

Modification des conditions de circulation

Durant l’ensemble des travaux, une bande de circulation par sens sera maintenue avec une vitesse maximale limitée à 50 km/h. Une première phase préparatoire au chantier se tiendra du 27 au 31 mars. Elle consistera à aménager les passages de police. Une deuxième, du lundi 3 au 21 avril, afin de refaire les voies du viaduc de la N63 en direction de Marche-en-Famenne qui accueilleront l’ensemble de la circulation durant la première phase du chantier. Celle-ci aura lieu du 24 avril jusqu’au printemps 2024. La circulation sera maintenue sur une voie par sens avec une vitesse maximale limitée à 50 km/h. Un LIDAR sera régulièrement présent pour inciter à lever le pied et contrôler la vitesse des usagers.

La seconde phase aura lieu du printemps 2024 jusqu’à juin 2025, la circulation sera toujours maintenue sur une voie par sens avec une vitesse maximale limitée à 50 km/h.

Ce chantier représente un budget de près de € 11 millions HTVA financé par la SOFICO, maître d’ouvrage.