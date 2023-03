Il fracasse le crâne de la jeune femme et tente de l’étrangler

Cet homme en pleine force de l’âge, d’une allure athlétique, n’a laissé aucune chance à la malheureuse. Il s’y est rendu plus tôt. Mais selon lui, il n’aurait pas remarqué que la caisse était gardée par une très jeune femme… Il ne serait revenu pour prendre de nouvelles bouteilles d’alcool… Il n’explique pas comment il en est arrivé à suivre la victime dans la réserve pour lui fracasser une bouteille de bière sur le crâne avant de lui porter une multitude de coups. Cette jeune femme a bien cru voir sa dernière heure arriver. Lorsque l’on découvre avec effroi ce dont elle a été victime, on ne peut qu’admettre que sa crainte n’était pas du tout exagérée. Les policiers ont réussi à dénombrer au moins vingt-six coups de poing, un coup de genou et trois coups de pied. Mais surtout entre chaque scène, Daniel Mukuna Ntumba a étranglé la victime ! `

Même le crâne fracassé et le visage dégoulinant de sang de la jeune femme n’ont pas ému l’agresseur. Il l’a menacée de mort, lui a attaché les mains, l’a trainée et maintenue au sol. Il l’a ensuite forcée à avancer à quatre pattes. Il a fini par partir avec la caisse enregistreuse en laissant sa victime agonisante. Heureusement, cette dernière a eu la force d’activer l’alarme. Lorsque le suspect a été intercepté, il a nié. Il n’a avoué que lorsqu’il a été confronté au fait que son ADN avait été retrouvé sous les ongles de la victime ! Cette dernière a subi une longue incapacité de travail et garde des séquelles. Daniel Mukuna Ntumba avait déjà été condamné sept fois pour vol, y compris avec violence, extorsion, menaces, détention d’armes, coups et blessures. Il est en état de récidive légale. “J’y suis retourné sans avoir planifié”, a déclaré le prévenu. “J’étais sous l’emprise de l’alcool et de drogues dont de la cocaïne. Je n’étais même pas au courant que c’était une dame.”

Pas en possession de ses moyens

“Les gestes ont dépassé même ma pensée. Je m’excuse encore auprès de X du mal que je lui ai fait et à ses proches. J’espère qu’elle puisse utiliser cet évènement. Qu’il la rende plus forte et que ce soit une manière d’avancer. Je n’étais pas en possession de tous mes moyens. J’espère qu’elle pourra trouver la force de me pardonner un jour.”

`Me Somers, l’avocate du prévenu a plaidé une peine d’espoir qui ne le réduise pas à son acte. Elle a demandé que la cour ne dépasse pas une peine de 12 ans de prison ferme. La cour rendra son arrêt en avril prochain.