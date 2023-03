L’ancienne école “Symphorine” d’Havelange accueillera une cinquantaine de réfugiés ukrainiens

Depuis le début de l’été 2022, des centres d’hébergement conventionnés se sont ouverts un peu partout en Wallonie, permettant de proposer à des réfugiés une solution de logement de transition entre l’hébergement chez un particulier et un logement sur le marché locatif traditionnel. Ces solutions de logements collectifs viennent donc compenser la baisse, bien compréhensible, de l’offre chez les particuliers.

Pour créer des places en hébergements collectifs, des conventions ont été signées avec des propriétaires privés et publics avec le concours des Gouverneurs. C’est au Gouverneur de chaque province que revient la tâche de rechercher et d’identifier les infrastructures, d’analyser la faisabilité du projet et, finalement, d’informer la commune et le CPAS de l’ouverture d’un hébergement conventionné. C’est dans ce cadre que la Région wallonne, représentée par le Gouverneur Mathen a travaillé à l’ouverture de ces centres sur le territoire de province de Namur.

Antoine Mariage indique : “Le site de l’ancienne école “Symphorine” à Havelange, plus particulièrement le bâtiment le plus récent qui jouxte le terrain de football, a été retenu pour accueillir et héberger temporairement 50 à 60 personnes. Les travaux d’adaptation du bâtiment ont débuté mi-mars. Les premiers résidents sont attendus pour début avril. La convention conclue entre la Fédération Wallonie-Bruxelles, propriétaire du site et la Région wallonne prévoit une occupation jusqu’au 31 décembre 2023, potentiellement reconductible. Au quotidien, le Centre sera géré par l’entreprise Profirst mandatée par la Wallonie pour gérer les centres d’hébergement à travers toute la Région. Dans notre province, Profirst a notamment assumé la gestion des centres d’hébergement temporaires au Domaine provincial de Chevetogne et à Ermeton-sur-Biert (Mettet). Le Collège communal est convaincu que les Havelangeoises et Havelangeois feront preuve d’hospitalité vis-à-vis des familles qui ont dû quitter leur “chez eux” en raison de ce terrible conflit.”

Cette affectation temporaire du site ne remettrait pas en question le travail mené avec la Fédération Wallonie-Bruxelles concernant le devenir du site à moyen et long terme. Celui passe entre autres par un assainissement des bâtiments désaffectés sur la partie inférieure du bien.