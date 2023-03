Overdose de méthadone à Ciney : cinq ans avec sursis pour le fournisseur

Le 3 février 2019 vers 5h30 du matin, un jeune homme de 22 ans perdait la vie à Ciney à la suite d’une overdose de méthadone. Sept personnes étaient poursuivies devant le tribunal correctionnel de Dinant. L’une d’entre elles, un homme né en 1981, l’était pour un trafic de cocaïne, speed et méthadone commis entre fin 2018 et début 2019 à Ciney, avec la circonstance que l’usage de la méthadone qu’il a fournie a causé le décès de ce jeune homme. Avec les six autres, il était également poursuivi pour non-assistance à personne en danger.